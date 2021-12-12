Кими Райкконен — гонщик дня Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Абу-Даби на стационарном автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби. Больше всего голосов получил пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, представляющий Финляндию. Для финского ветерана эта гонка являлась последней в карьере в Формуле-1. После вылета из-за проблем с машиной Райкконен завершил гонку досрочно, что не помешало болельщикам объединиться и проголосовать именно за Кими.

На подиум Гран-при Абу-Даби Формулы-1 поднялся гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Мерседес» Льюис Хэмилтон и испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не вышел на старт из-за заражения коронавирусом.