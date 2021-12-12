Кими Райкконен — гонщик дня Гран-при Абу-Даби Формулы-1
Поделиться
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Абу-Даби на стационарном автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби. Больше всего голосов получил пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, представляющий Финляндию. Для финского ветерана эта гонка являлась последней в карьере в Формуле-1. После вылета из-за проблем с машиной Райкконен завершил гонку досрочно, что не помешало болельщикам объединиться и проголосовать именно за Кими.
На подиум Гран-при Абу-Даби Формулы-1 поднялся гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Мерседес» Льюис Хэмилтон и испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не вышел на старт из-за заражения коронавирусом.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
20:33
-
20:00
-
19:56
-
19:49
-
19:44
-
19:37
-
19:37
-
19:28
-
19:25
-
18:59
-
18:56
-
18:35
-
18:33
-
18:32
-
18:32
-
18:30
-
18:24
-
18:17
-
18:14
-
18:13
-
18:06
-
17:58
-
17:50
-
17:50
-
17:46
-
17:39
-
17:35
-
17:01
-
16:46
-
15:27
-
15:14
-
14:50
-
14:23
-
14:03
-
13:10
Партнерский контент