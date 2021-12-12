Даниил Мове: команда проиграла гонку для Хэмилтона

Российский гонщик Даниил Мове подвёл итоги Гран-при Абу-Даби, заключительной гонки сезона-2021 Формулы-1.



«Сумасшедшие эмоции от гонки, такое в кино не снимешь. Невероятный сезон. Оба гонщика фантастические, оба заслуживают титул. Но Ферстаппен боролся чуть-чуть агрессивнее. Наверное, ему больше это было нужно. Большая часть болельщиков согласится, что были гонки, когда ему не везло, например, в ситуации со взорванным колесом или в столкновении с Хэмилтоном. По совокупности рад, что сезон закончился именно так, что Ферстаппен выиграл свой первый титул, когда у Хэмилтона их уже семь.



Эту гонку проиграла команда для Хэмилтона, хотя она практически всегда принимала решения лучше, чем «Ред Булл». Но именно в этой гонке они ошиблись, потому что мне кажется, когда выехала машина безопасности, им надо было ехать в боксы в любом случае. Если бы Макс не поехал, Хэмилтон был бы на свежем софте и мог побороться. Если бы они оба заехали, то были бы на одинаковой резине. При любом раскладе заезд в боксы в тот момент играл на пользу Хэмилтону, это была огромная ошибка. Но Льюис провёл блестящий сезон, не вспомню ни одной ошибки, достойно выступал», — приводит слова Даниила Мове «Спорт-экспресс».