Райкконен подвёл итоги последней гонки Формулы-1 в карьере

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги гонки Гран-при Абу-Даби, которая стала последней в его карьере в Формуле-1.



«Было приятно видеть, как много людей сегодня выражали свою признательность, даже если гонка прошла не так, как мы надеялись. После пит-стопа у нас возникла техническая проблема, из-за которой мы были вынуждены сойти. Это гонки, такое иногда случается, и сегодняшний результат не влияет на моё отношение к своей карьере. Я счастлив перейти к нормальному образу жизни и с нетерпением жду этого. Конечно, мне будет не хватать тех великих людей, которых я повстречал за эти годы. 20 лет прошли быстро, у меня осталось много воспоминаний, хороших и плохих, и они останутся со мной навсегда», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба команды.