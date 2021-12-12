Райкконен подвёл итоги последней гонки Формулы-1 в карьере

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги гонки Гран-при Абу-Даби, которая стала последней в его карьере в Формуле-1.
«Было приятно видеть, как много людей сегодня выражали свою признательность, даже если гонка прошла не так, как мы надеялись. После пит-стопа у нас возникла техническая проблема, из-за которой мы были вынуждены сойти. Это гонки, такое иногда случается, и сегодняшний результат не влияет на моё отношение к своей карьере. Я счастлив перейти к нормальному образу жизни и с нетерпением жду этого. Конечно, мне будет не хватать тех великих людей, которых я повстречал за эти годы. 20 лет прошли быстро, у меня осталось много воспоминаний, хороших и плохих, и они останутся со мной навсегда», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба команды.
- 12 декабря 2021
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