Шварцман прокомментировал завоевание звания вице-чемпиона в Формуле-2

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман подвёл итоги сезона-2021, в котором он занял второе место.
«Мы завершили наш четвёртый совместный год с «Премой». Это был приятный путь, я получил большое наслаждение. Большое спасибо команде. В этом году у нас было немало трудностей, но на последних двух или трёх этапах мы сумели отыграться, сильно прибавив в квалификации. Мы закончили на втором месте, стали вице-чемпионами, что неплохо, и я доволен этим.
К сожалению, я не чемпион, но мы потеряли слишком много в начале сезона, после чего было трудно отыграться. Однако это был хороший сезон, в нём было хороших вещей, я получил наслаждение. Я хочу поздравить Оскара с его сезоном. Теперь для меня настал момент двигаться дальше. Спасибо, ребята, было приятно!» — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
- 12 декабря 2021
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