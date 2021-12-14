Чжоу прокомментировал критику в свой адрес после объявления о переходе в Ф-1

Китайский новичок Формулы-1 Гуаньюй Чжоу, который дебютирует в чемпионате мира в 2022 году в составе «Альфа Ромео», прокомментировал критику в свой адрес со стороны тех, кто считает, что китаец не заслужил перехода в Ф-1.
«Я был удивлён столь сильной реакцией в соцсетях, но не обращал на это слишком много времени. Самое главное, что я достиг своей мечты, дойдя до Формулы-1, и я горд этим фактом.
Когда ты достигаешь вершины автоспорта, то всегда стоит ожидать, что появятся хейтеры. Всегда будут люди, которым ты нравишься и которым не нравишься. Но нам не надо концентрироваться на том, что говорят другие люди. Главное — твоя мечта и страсть. Я очень доволен, рад за свою команду и за тех, кто меня поддерживал на этом пути. А мнения остальных меня не слишком интересуют», — заявил Чжоу.
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