Шварцман заслужил Ф-1. Суперталант Пиастри — тем более. А взяли китайца. Итоги сезона Ф-2

После сумасшедшей развязки в Формуле-1 не сразу и вспомнишь, что гоночный сезон завершился не только в «Королевских гонках». А ведь в минувшие выходные пилоты Формулы-2 также провели свои последние гонки в чемпионате 2021 года. Освежим память и вспомним главных героев прошедшего сезона Формулы-2.

Для Шварцмана вице-чемпионство — хороший результат, но «Феррари» этого недостаточно

Весной этого года ходило множество разговоров о гигантском значении предстоящего сезона Формулы-2 для дальнейшей карьеры Роберта Шварцмана. Ведь именно в этом сезоне Роберт должен был выдать такой перформанс, чтобы у боссов «Феррари» появилась мотивация продвигать своего протеже в Формулу-1. Как мы уже знаем, попасть в «Королевские гонки» Шварцману так и не удалось, однако нельзя сказать, что минувший сезон россиянин провёл неудачно. Да, Роберт так и не смог взять заветный титул, но и вице-чемпионство в главной юниорской серии мира – достойный результат. А если учитывать, что чемпионат выиграл монструозный Пиастри, то Шварцмана так вообще можно назвать лучшим из остальных.

Стоит отметить, что Роберт добился прогресса в очень важном компоненте: умении прибавлять по ходу чемпионата. Так, после неудачных стартовых этапов в Бахрейне и Монако россиянину удалось провести блестящий уик-энд в Баку (победа и 3-е место). Затем он продолжил свою победную поступь в Сильверстоуне, финишировав первым в спринте, а на каждом из последующих этапов Шварцман как минимум один раз поднимался на пьедестал почёта.

Если говорить о слабых сторонах Роберта в этом сезоне, то здесь, безусловно, стоит выделить квалификации, которые при формате трёх гонок за уик-энд приобрели огромнейшее значение. Всего лишь дважды за сезон нашему пилоту удавалось квалифицироваться в топ-3, причём столько же раз он стартовал в воскресной гонке из второго десятка. Именно неудачные квалификации во многом и стали причиной, по которой Шварцману так и не удалось по-настоящему побороться за титул. Ситуация начала исправляться под занавес сезона, но было уже слишком поздно.

Как сложится карьера россиянина в дальнейшем, пока что неясно. Известно лишь, что этот сезон Формулы-2 был для Роберта последним. Шансов на Ф-1 у Шварцмана, к сожалению, не так много: в «Феррари» решили, что пока в пелотоне «Королевских гонок» им хватит и одной подрастающей звезды в лице Мика Шумахера. Хотя участие Роберта в тестах новичков в составе «Хааса» и «Феррари» можно считать хорошим знаком.

Пиастри — пилот из другой лиги. Главное открытие сезона — Пуршер

Без сомнений, Оскар Пиастри является одним из главных гоночных талантов последних нескольких лет. Как ещё назвать человека, который на протяжении трёх последних лет каждый раз берёт титул в новом для себя чемпионате? Конечно, от действующего чемпиона Формулы-3 ждали достойных результатов и в главной юниорской серии мира, но австралийцу удалось превзойти любые ожидания. В этом сезоне он не оставил своим соперникам ни единого шанса.

Дебютную победу в новом для себя чемпионате Пиастри одержал уже во второй гонке стартового этапа сезона в Бахрейне. С каждым последующим гоночным уик-эндом он обретал всё больше и больше уверенности. Начиная с пятого этапа на «Сильверстоуне» Пиастри становится абсолютно недосягаемым для конкурентов, побеждая в каждой из последующих квалификаций сезона. В гонках Оскар также был неудержим, выигрывая все воскресные заезды во второй половине чемпионата.

К сожалению, уверенная победа в дебютном сезоне Формулы-2 так и не смогла гарантировать Пиастри место боевого пилота Ф-1 на следующий год. В «Альпин» талантливому юниору смогли предоставить только лишь место резервиста.

Если оставить Пиастри за скобками, то главным открытием года, пожалуй, можно назвать Тео Пуршера, которому на момент начала сезона исполнилось всего лишь 17 лет. Однако, несмотря на столь юный возраст, французскому пилоту удалось сверкнуть на фоне более опытных коллег. В частности, Пуршер в одну калитку вынес своего напарника Кристиана Лундгора во внутрикомандном сражении «АРТ». Также Тео удалось взять поул и победить в длинной гонке на сложнейшей трассе в Монте-Карло. Завершив сезон на пятом месте в личном зачёте, Пуршер по праву может считаться одним из главных претендентов на титул Формулы-2 в следующем году.

Чжоу — главное разочарование сезона. От Випса и Лундгора ожидали большего

Удивительно, но больше всех в минувшем чемпионате разочаровал именно Гуаньюй Чжоу – единственный новичок следующего сезона Формулы-1. Для китайского пилота третье место по итогам чемпионата – самое настоящее поражение. Всё-таки в этом году Чжоу проводил уже третий сезон в Формуле-2, да ещё и в составе одной из сильнейших команд «УНИ-Виртоузи». А по предсезонным раскладам китайский пилот вообще считался чуть ли не главным фаворитом грядущего чемпионата, но не судьба. Со второй половины чемпионата китайский пилот начал откровенно проигрывать Пиастри, а концовку сезона он провёл настолько неудачно, что уступил даже вторую строчку личного зачёта. Впрочем, несмотря на неубедительные результаты в Ф-2, Чжоу всё же удалось договориться о контракте с «Альфа Ромео» – китайские спонсоры творят чудеса.

Ещё одним пилотом, который не оправдал возложенных на него надежд, стал член академии «Альпин» Кристиан Лундгор. После достойного дебютного сезона от датчанина можно было ожидать некого прорыва в этом сезоне, однако сделать шаг вперёд Кристиану так и не удалось. По сравнению с прошлым годом результаты Лундгора серьёзно деградировали: ни одной победы за сезон (в том году их было две) и всего три подиума (против шести в 2020-м). В итоге датчанин по всем статьям проиграл своему юному напарнику Тео Пуршеру и закончил сезон только лишь на 12-м месте в личном зачёте. В очередной раз в «АРТ» нормально ехал лишь один гонщик – ситуация даже хуже, чем с напарниками Ферстаппена.

Ждали большего в этом году и от пилота программы «Ред Булл» Юри Випса. В минувшем сезоне ахиллесовой пятой эстонца стала стабильность: на одном этапе Випс мог спокойно выиграть две гонки из трёх, а на другом вовсе не набрать ни одного очка. В контексте заочной борьбы с Лоусоном и Хаугером за будущее место в «Альфа Таури» не самый убедительный сезон в Формуле-2 уж точно не поможет эстонскому пилоту.

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После минувшего сезона Формулы-2 серию покидает целая плеяда талантливых пилотов и просто звучных имён. Оскар Пиастри, Роберт Шварцман, Гуаньюй Чжоу, Дэн Тиктум, Кристиан Лундгор — все они официально попрощались с главным юниорским чемпионатом мира. А это значит, что в следующем году Формула-2 подарит нам новых героев, но пока есть сомнения, сохранит ли чемпионат прежний уровень конкуренции и таланта.