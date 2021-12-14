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«Делали всё, чтобы замедлить Хэмилтона». Экс-пилот Ф-1 раскритиковал Переса и «Ред Булл»

«Делали всё, чтобы замедлить Хэмилтона». Экс-пилот Ф-1 раскритиковал Переса и «Ред Булл»
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Бывший гонщик команды «Торо Россо» Себастьян Бурдэ выступил с критикой пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Бурдэ не понравилось, как мексиканец и вся команда в целом действовали в финальной гонке Гран-при Абу-Даби. Помимо прочего, Себастьян отреагировал на комплиментарные слова известного автоспортивного журналиста Уилла Бакстона, сказанные им в адрес Серхио.

«Я думал, ты любишь гонки, а это, оказывается, просто чушь. Я, правда, не могу понять, как Перес может быть доволен собой, и как кто-то может аплодировать ему за то, что он сделал.

Ведь он намеренно замедлялся и использовал все грязные приёмы, чтобы помешать Хэмилтону. Никакого спортивного мастерства, причём со стороны всей команды. В «Ред Булл» полностью пожертвовали Пересом. И всё для того, чтобы замедлить Хэмилтона», — написал Бурдэ в своём «твиттере».

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