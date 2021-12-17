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На призовой церемонии ФИА наградили одного чемпиона из России

На призовой церемонии ФИА наградили одного чемпиона из России
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16 декабря в Париже прошла церемония награждения чемпионов 2021 года Международной автомобильной федерации. В церемонии принял участие один представитель России — знаменитый штурман Алексей Кузьмич, который в 2021 году стал победителем Кубка мира по бахам вместе со своим пилотом Ясиром Сеайданом.

«Сказать, что я счастлив — это не сказать ничего. 21 год в автоспорте. Было много побед в разных группах и классах, и в чемпионатах, и в кубках. Я попробовал себя в разных ролях и как пилот, и как организатор. Участвовал в картинге, трофеи-рейдах, ралли и кольцевых гонках. Но именно как штурман в ралли-рейдах я смог реализовать себя и свой потенциал полностью.

Я благодарен своему пилоту Ясиру Сеайдану и команде за проделанную работу, моей семье за поддержку и понимание. Я горжусь, что могу представлять Российскую Федерацию на мировой арене автоспорта», — прокомментировал Кузьмич получение победного кубка.

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