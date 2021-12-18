Генеральный директор «Рено» рассказал, когда «Альпин» сможет побороться за титул в Ф-1

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео рассказал о планах на ближайшие годы. По мнению де Мео, один из брендов «Рено», команда «Альпин», вполне может побороться за победу в Формуле-1 через три-пять лет.



«Что касается нашего плана, то мы проработали его на три-пять лет. За это время мы намерены стать конкурентоспособными, иметь возможность регулярно выигрывать гонки и в конце концов победить в чемпионате мира.



Но это будет очень сложно, так как наши конкуренты очень хороши. В такой ситуации никогда не знаешь наверняка. Это не то же самое, что взять в руки калькулятор и получить результат. В конечном итоге сыграет множество разных факторов.



Думаю, вполне возможно, что через несколько лет мы сможем быть в числе лучших. Да, иногда у нас могут быть проблемы, но в других гонках мы будем на пьедестале почёта», — приводит слова де Мео GrandPX.news.