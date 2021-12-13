Не только Льюис и Макс: Цунода блеснул, а Кими попрощался незаметно. Оценки за Абу-Даби

Самый напряжённый сезон последних 10 лет завершился невероятно драматичной развязкой на последнем круге, но в Гран-при Абу-Даби было немало событий и за пределами борьбы за победу. Так, Карлос Сайнс в последний момент завоевал неофициальный титул лучшего среди пилотов команд-середняков, а Юки Цунода впервые провёл уик-энд так, как от него ждал Хельмут Марко.



Финальный этап Формулы-1 сезона-2021 — в как всегда субъективных оценках автора.

Карлос Сайнс — 10

Испанец на подиуме смотрелся скромнее всех и привлекал наименьшее внимание, хотя на самом деле провёл одну из лучших гонок в жизни: старт с пятого места, обгон Норриса на первом круге и третье место после схода Переса. Эти 15 очков вывели Сайнса на пятое место общего зачёта — он опередил в том числе Шарля Леклера и стал по итогам сезона лучшим среди пилотов команд-середняков.

На Гран-при Абу-Даби Сайнс завоевал четвёртый подиум в составе «Феррари» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Серхио Перес — 10

Чеко провёл блестящий уик-энд и сделал буквально всё возможное, чтобы помочь команде. Слипстрим, ради которого Перес пожертвовал квалификацией, дал всего пару десятых и оказался необязательным, но в гонке Серхио несколько кругов боролся с Хэмилтоном, благодаря чему Ферстаппен отыграл шесть секунд, и делал это предельно красиво и корректно.

Льюис Хэмилтон — 9,5

Если бы не авария Николаса Латифи, Льюис Хэмилтон был бы восьмикратным чемпионом мира и самым титулованным гонщиком в истории Формулы-1. Так или иначе сам британец провёл отличную гонку и оплошал лишь в одном моменте — когда после старта раскрыл перед Максом «калитку» в седьмом повороте.

Юки Цунода — 9

Ещё одним героем уик-энда стал Юки Цунода, который весь уик-энд опережал Пьера Гасли. В финале квалификации дебютант ошибся в первой попытке, а во второй проехал на 0,2 секунды медленнее, так что этот момент стоил ему позиции относительно Боттаса и Леклера, но в гонке он опередил обоих и добился лучшего финиша в карьере.

Ландо Норрис — 9

Отличным выступлением сезон завершил и Ландо Норрис. Если бы не прокол, британец финишировал бы четвёртым и в чемпионате оказался выше Сайнса. Впрочем, подиум в Абу-Даби Ландо уступил Карлосу сам — во время ошибки в шпильке на первом круге.

Макс Ферстаппен после победы в Гран-при Абу-Даби Фото: Clive Rose/Getty Images

Макс Ферстаппен — 8

На протяжении дистанции лидер «Ред Булл» в плане темпа на дистанции ничего не смог противопоставить Хэмилтону и в отчаянной атаке на первом круге — это мог быть последний шанс на обгон — выдавил его с трассы. В квалификации Макс выдал блестящий круг, но в гонке без помощи Переса и автомобиля безопасности проигрывал бы Льюису полминуты.

Эстебан Окон — 8

Окон в Абу-Даби в 12-й раз в сезоне победил Алонсо в квалификации и по итогам всего чемпионата выиграл дуэль с напарником со счётом 12-10. В гонке Эстебан тоже был впереди и финишировал бы на пару позиций выше, если бы не VSC, который позволил Алонсо и Гасли сэкономить время на пит-стопе.

Пьер Гасли — 7

По ходу уик-энда француз никак не мог найти общий язык с машиной и впервые после этапа в Сочи не прошёл в финальный сегмент. Вплоть до аварии Латифи Гасли шёл седьмым, а на последнем круге прошёл Боттаса (не без помощи напарника), что в итоге принесло пятое место, но в целом весь уик-энд Пьер смотрелся медленнее Цуноды.

Фернандо Алонсо — 6,5

Фернандо в последний уик-энд сезона смотрелся так, словно он впервые за три года сел за руль «Альпин». Во втором сегменте испанцу и правда помешал трафик, но и на первых двух секторах той попытки Алонсо не опережал Окона, а в гонке прошёл напарника лишь благодаря VSC.

Себастьян Феттель — 6

Немец снова попал в трафик в квалификации и во втором сегменте проехал круг хуже, чем в первом. Во время виртуального сейфти-кара Себ остался на трассе, но этого не хватило, чтобы пробиться в топ-10: 11-е место.

Лэнс Стролл — 6

Стролл, в отличие от напарника, поехал в боксы в концовке — после аварии Латифи, однако волею ФИА оказался в той группе пилотов, которым не разрешили вернуться в круг с лидером.

Мик Шумахер — 6

В этот уик-энд машина и Мик, по его собственному признанию, не могли понять, чего друг от друга хотят, и в квалификации немец выступил не лучшим образом. Тем не менее в гонке он смотрелся неплохо и уверенно отстоял позицию в борьбе с Николасом Латифи.

Антонио Джовинацци — 6

Трафик в квалификации помешал итальянцу прогреть шины, и в итоге он стартовал 14-м, а на первом круге прошёл Стролла. Именно там — на 13-м месте — Антонио и сошёл, когда на «Альфа Ромео» отказала гидравлика. Не лучшее завершение карьеры…

Боттас перед своей последней гонкой в составе «Мерседеса» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Валттери Боттас — 5,5

Боттасу, в отличие от Переса, разгонять напарника в квалификации не пришлось, однако он всё равно оказался медленнее Чеко, а на старте проиграл ещё две позиции и к началу пит-стопов шёл лишь восьмым. Валттери удалось оттянуть вторую остановку Макса, но ничем больше он помочь команде не смог, а на финише своей последней гонки за «Мерседес» был только шестым, пропустив двух пилотов «Альфа Таури» за один финальный круг.

Джордж Расселл — 5,5

Рискованная тактика с одной попыткой в Q1 себя не оправдала, и на решётке Расселл оказался только 17-м. На старте Джордж вовсе откатился на последнее место, пропустив Райкконена и Шумахера, а почти сразу после пит-стопа сошёл из-за перегрева трансмиссии.

Шарль Леклер — 5

Слабый уик-энд в исполнении монегаска, который сначала испортил себе круг в квалификации, а затем не решился доехать до финиша с одним пит-стопом и поехал на второй. Боттас, которого Леклер опережал перед своей остановкой, в итоге занял шестое место, а Шарль оказался только 10-м и набрал лишь один балл.

Даниэль Риккардо — 4,5

Провал австралийца начался в квалификации, когда уже на прогревочном круге он не смог подготовить шины к быстрому. Итог — полсекунды отставания от напарника и старт с 10-го места на «софте». В конце концов Риккардо одному из первых пришлось ехать в боксы, а после пит-стопа за автомобилем безопасности он остался в числе круговых и уже никак не мог повлиять на свою позицию.

Райкконен с семьёй перед своей прощальной гонкой в Формуле-1 Фото: Kamran Jebreili/Getty Images

Кими Райкконен — 4,5

В своей последней квалификации в Формуле-1 Кими ошибся в 13-м повороте, а в гонке вышел из борьбы из-за проблем с тормозами. Тоже не самая запоминающаяся прощальная гонка, но и в целом этот сезон с «Альфа Ромео» был немногим лучше.

Николас Латифи — 4

Ошибка канадца в конце гонки стоила Хэмилтону чемпионского титула. В совершенно безобидной ситуации, отпустив Мика на несколько десятых, Николас потерял контроль над машиной в далеко не самом быстром повороте, когда неосторожно разгонялся на грязных после выезда на обочину шинах.

Никита Мазепин — б/о

На хорошо изученной по этапам Ф-2 и GP3 «Яс Марине» россиянин так и не смог навязать напарнику никакой борьбы, хотя справедливости ради необходимо отметить, что Мазепину пришлось вернуться за руль старого — бракованного — шасси. Гонку же Никита и вовсе пропустил из-за положительного анализа на COVID-19.