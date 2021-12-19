Попов высказался о выступлениях Мазепина в дебютном сезоне в Формуле-1

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов подвёл итоги выступлений российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина в сезоне-2021. Мазепин занял 21-е и последнее место в личном зачёте.
«Я комментировал весь прошлый сезон Формулы-2 и видел в действии и его, и Мика, и Цуноду — всё было более-менее на равных. Всё нормально было у человека. И тесты Ф-1 в Бахрейне он едет тоже нормально. А дальше это шасси отдают Мику — и всё. Дальше плачь не плачь, но всё, что ты говоришь, может быть истолковано против тебя. Каждый раз, когда говоришь про шасси — ну, конечно… У Мика симулятор в Маранелло — ой, опять оправдания. А ведь это всё правда.
Представьте себе: вы молодой человек, тестов больше нет, на твоего напарника работает академия «Феррари», я сам каждый день видел Джока Клиа в моторхоуме Шумахера. Парень не скрывает, что каждую трассу вкатывает на профессиональном симуляторе «Феррари» — том же, где Леклер с Сайнсом работают. А Никита… Тут как ни старайся, особенно если у тебя кривая машина. Я даже по прокатному картингу знаю, каково это!
Я очень хочу, чтобы в следующем году у Никиты была хорошая машина, чтобы у «Хааса» хватило денег на два нормальных автомобиля и у Никиты началось получаться. Он совершенно не заслуживает дикого хейта в свой адрес. Ладно, когда его начали хейтить за рубежом за инстаграм-истории. Но когда его хейтят у нас, просто посмотрев в протокол, это грустно», — заявил Попов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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