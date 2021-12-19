Райкконен ещё в марте оставил послание, что уйдёт из Формулы-1

Официальный YouTube-аккаунт Формулы-1 опубликовал видео, которое было записано ещё до начала сезона-2021, в котором пилоты делали свои предсказания. Финский гонщик Кими Райкконен уже тогда оставил послание о том, что он уйдёт из Формулы-1.
Видео доступно на YouTube-аккаунте Формулы-1.
Напомним, в последней гонке сезона Формулы-1 Кими Райкконен сошёл с дистанции.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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