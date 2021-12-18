Кими Райкконен рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры в Формуле-1

Финн Кими Райкконен, принявший решение завершить карьеру в Формуле-1, рассказал, чем планирует заниматься в дальнейшем. По словам Кими, он намерен проводить больше времени дома с семьёй.



«Есть ли у меня страх перед другой жизнью? Я не понимаю, почему она должна меня пугать? Наоборот, я с нетерпением жду этого момента. Мне уже многие говорили: «Если побудешь дома полгода, начнёшь изнывать от скуки». Но если такое с кем-то происходило, быть может, им следовало бы найти себе новый дом или другую семью.



Я люблю быть дома и с нетерпением жду периода, когда смогу гораздо чаще проводить время с семьёй и заниматься совершенно обычными делами. Свободное время для меня важнее всего на свете.



Никакие вызовы мне не нужны. Я могу неделю сидеть дома, ни разу не выбравшись наружу и оставаться счастливым человеком. У меня и вправду нет никаких планов. Самое важное для меня — моя семья», — приводит слова Райкконена Auto Motor und Sport.

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