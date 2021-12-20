Члены «КАМАЗ-мастера» привились зарубежной вакциной ради доставки грузовиков на «Дакар»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал проведение ралли-марафона «Дакар» в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.



«Организаторы международных масштабных соревнований адаптировались к условиям пандемии. В прошлом году организаторы «Дакара» успешно провели гонку, был так называемый «пузырь здоровья». На гонку были допущены только здоровые спортсмены, доступ на бивуак был сильно ограничен. Перемещения внутри бивуака команды тоже старались не совершать. Если кто-то приходил к нам что-то спросить, то находился за территорией. Никому не хотелось покинуть гонку.



Мы все привились российскими прививками, и пришлось в Европу летать прививаться «Пфайзером», ведь нам нужно было ехать во Францию перегонять грузовики. Мы привиты не по одному разу, с огромным количеством антител. Надеемся, «ковид» на нас не повлияет. Желаем болельщикам здоровья, прививаться и обходить «ковид» стороной.



Наша техника уже находится в Саудовской Аравии, готова к бою. Команда в течение декабря проходит различные тренинги, обучающие семинары — в частности, на тему быстрого ремонта машины во время спецучастка, если он, не дай бог, понадобится. Конечно же, идёт и физическая подготовка. Вылет в Саудовскую Аравию состоится 26 декабря, мы уже в ожидании», — заявил Чагин на пресс-конференции перед «Дакаром».