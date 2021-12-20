Камазовец Сотников рассказал, что его настораживает в маршруте «Дакара»

Победитель ралли «Дакар»-2021, пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился своим мнением о маршруте гонки 2022 года, которая пройдёт со 2 по 14 января.
«Немного настораживает, что уже второй-третий дни станут марафонским этапом, когда ещё не все участники вкатаны в гонку, в песок, а спецучастки будут песчаными. Это может стать испытанием для всех, для нас в том числе. Нужно быть аккуратными. Грузовику сложнее всех: из-за дюны не видно дорогу, очень легко допустить отрыв колёс и переворот через кабину. Это очень опасно.
Также отмечу много кольцевых этапов, включая Эр-Риад. Это ближайшая точка к наиболее высоким песчаным дюнам. Думаю, там будут одни из самых сложных песков. И концовка: со слов организаторов, предпоследний спецучасток будет тяжёлым, решающим. Но, думаю, во время гонки будет и много навигации, так что расслабляться нельзя будет ни в какой из дней. Хорошие, рабочие участки будут идти до финиша», — заявил Сотников на пресс-конференции.
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