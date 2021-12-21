Николас Латифи отреагировал на оскорбления и угрозы смерти в свой адрес

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи впервые выступил с официальным заявлением после Гран-при Абу-Даби Формулы-1. После аварии Латифи, косвенно повлиявшей на исход чемпионата мира, некоторые болельщики Льюиса Хэмилтона атаковали страницы Николаса в соцсетях.
«Было много последствий у ситуации, возникшей после моего схода в Абу-Даби. Я получил тысячи сообщений в своих аккаунтах в соцсетях – публичных и в личку. Большинство их них были с поддержкой, однако было и много хейта и оскорблений.
Сразу после взмаха клетчатого флага я знал, как всё, вероятно, будет происходить в соцсетях. Тот факт, что я посчитал наилучшим вариантом удалить «Инстаграм» и «Твиттер» со своего телефона, лучше всего говорит о том, как жесток сейчас может быть онлайн-мир. Последовавшие за этим ненависть, оскорбления и угрозы в социальных сетях не стали для меня сюрпризом, поскольку это просто суровая реальность того мира, в котором мы сейчас живём. Что меня шокировало, так это крайний тон ненависти и оскорблений и даже угрозы смерти, которые я получал.
Некоторые люди говорили, что я сражался за позицию, которая не имела значения, всего за несколько кругов до финиша. Но борюсь ли я за победу, подиум, очки или даже за последнее место, я всегда буду выкладываться на все сто, пока не вывесят клетчатый флаг. В этом отношении я такой же, как и все остальные гонщики. Не страшно, если какие-то люди не понимают или не согласны с этим. Вы можете высказать своё мнение. Но использование этих мнений для разжигания ненависти, оскорблений и угроз насилия не только в адрес меня, но и самых близких мне людей, говорит мне, что эти люди не являются настоящими фанатами нашего спорта.
У всех людей своё мнение, и это нормально. Толстая кожа — важная часть того, чтобы быть спортсменом, особенно когда вы постоянно находитесь в положении, когда за вами внимательно следят. Но многие из комментариев, которые я получил на прошлой неделе, переходили грань нечто гораздо более экстремального. Меня беспокоит, как сможет отреагировать кто-то другой, если на него когда-либо будет направлен такой же уровень насилия. Никто не должен позволять громкому меньшинству диктовать, кем вы являетесь", — написал Латифи.
- 21 декабря 2021
-
19:42
-
19:38
-
18:26
-
17:31
-
16:43
-
15:52
-
15:05
-
14:17
-
13:21
-
12:34
-
11:58
-
11:02
-
09:32
-
00:44
- 20 декабря 2021
-
22:47
-
21:53
-
20:43
-
19:49
-
18:54
-
17:57
-
16:33
-
16:25
-
15:59
-
14:41
-
14:36
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:17
-
13:58
-
11:05
-
09:36
- 19 декабря 2021
-
23:12
-
22:40
-
21:11