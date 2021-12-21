В WRC объявили о возвращении девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Лёба

Девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьен Лёб вернется в WRC в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.



Гонщик присоединился к команде M-Sport Ford, штурманом которой будет Изабель Галмиче.



Новый сезон WRC начнётся в январе 2022 года в Монте-Карло (Монако).



Напомним, о желании Лёба вернуться в WRC, чтобы принять участие в ограниченном числе этапов, было известно ещё в августе этого года. Сообщалось, что Сенбастьен вёл переговоры по этому вопросу с руководителем команды M-Sport Малкольмом Уилсоном. Сам Уилсон впоследствии признал факт состоявшегося разговора с французским пилотом, однако отказался приводить подробности.

Отметим, что пока подтверждено участие Лёба только на Ралли Монте-Карло. Полная программа будет объявлена позднее.