ФИА показала фото с чемпионской фотосессии, проигнорированной «Мерседесом»

ФИА опубликовала фотографию с фотосессии, в которой отказался принимать участие «Мерседес».
Публикация доступна в «твиттере» ФИА.
Как сообщалось ранее, команда отказалась предоставлять для фотосессии как болиды Формулы-1, так и болиды Формулы-Е. При этом все остальные команды, выигравшие командные титулы в 2021 году в соревнованиях под эгидой ФИА, приняли участие в фотосессии, предоставив свои болиды.
Напомним, «Мерседес» по-прежнему размышляет над подачей апелляции на решение стюардов отклонить их протест по итогам Гран-при Абу-Даби. В настоящий момент команда прекратила любую медиаактивность с момента выпуска официального заявления о намерении подать апелляцию.
Позже бывший босс гоночной программы «Мерседеса» Норберт Хауг сказал, что немецкой команде стоит отказаться от идеи подачи апелляции на результаты Гран-при Абу-Даби, финальной гонки сезона-2021.
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