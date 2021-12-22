Ферстаппен обошёл Хэмилтона в голосовании среди болельщиков

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал гонщиком года по итогам голосования среди болельщиков, которое проходило на официальном сайте Формулы-1. Второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Людям было предложено оценить выступление гонщиков по десятибалльной шкале. Голландец получил среднюю оценку 8,8. У британца — 8,36. Ставший третим Карлос Сайнс-младший получил средний балл 7,75.
Рейтинг лучших пилотов сезона Формулы-1 по версии болельщиков:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,80
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,36
3. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,75
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,71
5. Ландо Норрис («Макларен») – 7,65
6. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,17
7. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,12
8. Джордж Расселл («Уильямс») – 6,78
9. Шарль Леклер («Феррари») – 6,77
10. Эстебан Окон («Альпин») – 6,60
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