Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен обошёл Хэмилтона в голосовании среди болельщиков

Ферстаппен обошёл Хэмилтона в голосовании среди болельщиков
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал гонщиком года по итогам голосования среди болельщиков, которое проходило на официальном сайте Формулы-1. Второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Людям было предложено оценить выступление гонщиков по десятибалльной шкале. Голландец получил среднюю оценку 8,8. У британца — 8,36. Ставший третим Карлос Сайнс-младший получил средний балл 7,75.

Рейтинг лучших пилотов сезона Формулы-1 по версии болельщиков:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,80
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,36
3. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,75
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,71
5. Ландо Норрис («Макларен») – 7,65
6. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,17
7. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,12
8. Джордж Расселл («Уильямс») – 6,78
9. Шарль Леклер («Феррари») – 6,77
10. Эстебан Окон («Альпин») – 6,60

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021