Петров: не знаю, почему «Мерседес» не подал жалобу. Рестарт в Абу-Даби делать было нельзя

Знаменитый российский гонщик Виталий Петров поделился мнением о финальной гонке Формулы-1 минувшего сезона, которая состоялась на Гран-при Абу-Даби и определила чемпиона. Им стал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», сумевший опередить британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» после рестарта заезда. Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



«Если есть правила, что нужно дать круговым объехать себя, то следует их пропустить, даже если гонка будет завершаться под сейфти-каром. Правила создаются, чтобы все были в равных условиях. Наверно, нужно было больше времени на принятие решения, но почему-то Маси поступил так.



Наверно, я отчасти согласен с командой «Мерседес». Не знаю, почему они не подали жалобу. Может быть, как-то коллективно боссы решили, что не нужно развивать этот скандал. Пусть чемпион им и останется. Но есть правила, за которые ты должен бороться. Нельзя было делать рестарт гонки», — сказал Петров в интервью на канале SMP Racing в YouTube.