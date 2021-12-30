Нико Росберг назвал семь лучших гонщиков сезона-2021 Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг опубликовал новое видео на своём YouTube-канале, в котором рассказал, кого он считает лучшими гонщиками чемпионата мира 2021 года.
На первое место Нико Росберг поставил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, вторым в его рейтинге стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третье место Нико отдал пилоту «Макларена» Ландо Норрису, четвёртым в списке Росберга стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший.
На пятое место в своём рейтинге Нико Росберг поставил напарника Сайнса по «Феррари» — Шарля Леклера.
Шестым в рейтинге стал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, седьмым — вернувшийся в чемпионат Фернандо Алонсо из «Альпин».
Напомним, по итогам сезона-2021 чемпионом мира стал Макс Ферстаппен, второе место досталось Льюису Хэмилтону.
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