«Обрёл замечательного человека и друга». Эстебан Окон подвёл итоги 2021 года

Пилот «Альпин» Эстебан Окон в преддверии нового 2022 года подвёл итоги года минувшего.



«Это был сезон, полный эмоций. Счастья, с нашей победой в Венгрии и подиумом Фернандо в Катаре. Разочарования из-за упущенного подиума в Саудовской Аравии. Мы вместе преодолели все эти эмоции, и, если подумать над этим, то сейчас для нас самый сильный период в 2021 году.



Я обрёл для себя замечательного человека и друга. Гоняться с Фернандо Алонсо для меня всегда было большой привилегией. Le plan раскрыт!



Спасибо всем участникам команды «Альпин» за то, что каждый раз, когда я сажусь в кокпит, я чувствую себя как дома. Это только начало нашей истории, давайте построим наше будущее!» — написал Эстебан Окон в своём «инстаграме».