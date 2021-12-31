«Обрёл замечательного человека и друга». Эстебан Окон подвёл итоги 2021 года
Поделиться
Пилот «Альпин» Эстебан Окон в преддверии нового 2022 года подвёл итоги года минувшего.
«Это был сезон, полный эмоций. Счастья, с нашей победой в Венгрии и подиумом Фернандо в Катаре. Разочарования из-за упущенного подиума в Саудовской Аравии. Мы вместе преодолели все эти эмоции, и, если подумать над этим, то сейчас для нас самый сильный период в 2021 году.
Я обрёл для себя замечательного человека и друга. Гоняться с Фернандо Алонсо для меня всегда было большой привилегией. Le plan раскрыт!
Спасибо всем участникам команды «Альпин» за то, что каждый раз, когда я сажусь в кокпит, я чувствую себя как дома. Это только начало нашей истории, давайте построим наше будущее!» — написал Эстебан Окон в своём «инстаграме».
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
18:48
-
17:51
-
16:19
-
15:44
-
14:22
-
13:20
-
12:05
-
10:50
-
09:49
-
00:58
- 30 декабря 2021
-
23:57
-
22:56
-
21:53
-
20:48
-
19:44
-
18:41
-
17:35
-
17:06
-
16:37
-
15:18
-
14:10
-
13:31
-
12:25
-
11:02
-
09:15
-
00:11
- 29 декабря 2021
-
22:31
-
20:58
-
19:46
-
18:48
-
17:16
-
16:51
-
16:05
-
15:03
-
13:57
Партнерский контент