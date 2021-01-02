Бивуак «Дакара» в Саудовской Аравии затопило. Видео

Организаторам ралли-марафона «Дакар» пришло внести коррективы в расписание гонки из-за неблагоприятных погодных условий в Саудовской Аравии. Над частью страны прошли сильные дожди, в результате которых оказался затоплен бивуак, который должен был принять участников после второго этапа ралли-марафона.
При этом бивуак носил звание так называемого «удалённого» — то есть на него был бы закрыт доступ механикам и инженерам команд. Второй этап стал бы первой частью марафонского спецучастка, в рамках которого экипажи обязаны обслуживать технику без помощи своих команд. Однако из-за того, что этот бивуак не сможет принять гонщиков, после второго этапа они вернутся на обычный бивуак, а марафонский статус отменён.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Дакара».
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