«КАМАЗ» начал «Дакар» с победного дубля! Организаторы — с западни для гонщиков

После относительной разминки 1 января ралли-марафон «Дакар» выходит на проектную мощность: сегодня состоялся первый полноценный этап с протяжённостью спецучастка 333 километра. И разрывы сразу начали расти…

MOTO & QUAD: удар по чемпиону и вице-чемпиону

Мотоциклетный зачёт приучил нас к минимальным гандикапам между фаворитами, однако на сей раз уже в первый день борьбы привычная плотность результатов начала куда-то пропадать. Рядом друг с другом оказались только обладатели первого и второго мест: победитель пролога Дэниел Сандерс на КТМ на две минуты опередил Пабло Кинтанилью, представляющего «Хонду». А вот дальше отставания уже серьёзнее: восемь минут, 10, 12… Да, не катастрофа, но несколько непривычно для первого дня.



Действующий победитель «Дакара» Кевин Бенавидес первый этап провалил, проиграв 34 минуты. Вице-чемпион Рикки Брабек и вовсе уступил почти час! Двукратный чемпион мира по ралли-рейдам, один из традиционных фаворитов «Дакара» Хоан Барреда Борт проиграл 39 минут. На их фоне ещё туда-сюда выступил бронзовый призёр «Дакара»-2021 Сэм Сандерленд, уступивший Сандерсу 13 минут. В общем, сразу всё странно. Непонятно, от кого теперь ждать успехов — тем и интересна новая гонка.



В зачёте квадроциклов отлично провёл первый этап россиянин Александр Максимов, показавший второй результат. Максимов проиграл 10 минут литовцу Лайсвидасу Канцюсу и опередил всех остальных, однако схлопотал 15 штрафных минут (видимо, за одну невзятую точку) и откатился на шестое место. Действующий чемпион Мануэль Андухар уступил победителю дня сразу 50 минут — ещё одна стартовая сенсация!

CAR: Аль-Аттия сразу же в ударе

В зачёте внедорожников Нассер Аль-Аттия решил сразу же напомнить, кто здесь главный. На первом этапе катарец одержал уверенную победу, привезя Себастьену Лёбу 12 минут — при том, что француз стал ближайшим преследователем пилота «Тойоты».



Совсем недолго длился успех гибридных «Ауди» со звёздными Стефаном Петеранселем, Карлосом Сайнсом и Маттиасом Экстрёмом: у всех экипажей возникли серьёзные проблемы! У Петеранселя всё шло хорошо до 121-го километра, однако в попытке угнаться за Аль-Аттиёй Стефан разбил заднюю часть своей «Ауди», оторвав колесо! Пришлось ждать на трассе техническую помощь.

Сайнс продержался до 240-го километра, но потом потерял сразу два часа. Примерно там же час с лишним проиграл Экстрём. Таким образом, все звёзды «Ауди» стремительно потеряли шансы на борьбу за победу, а в случае с Петеранселем ещё предстоит узнать, сможет ли действующий чемпион в принципе продолжить гонку…



Куда лучше дела у россиянина Владимира Васильева, выступающего на «БМВ». На счету Васильева пятое время дня, он проиграл Аль-Аттие чуть менее 28 минут, а от ставшего третьим Мартина Прокопа россиянина отделяют лишь семь минут — всё более чем оптимистично.

Хорошо смотрелся саудо-российский экипаж Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича, однако они по уже недоброй традиции не смогли стабильно проехать весь спецучасток: сломали вал заднего привода. В итоге 12-й результат с отставанием в 50 минут. На 14-м месте расположился Денис Кротов, проигравший 54 с половиной минуты.

«Дакар-2022». Автомобили. Первый СУ:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 3:19.57

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +12.07

3. Мартин Прокоп (Ford) +21.21

4. Лусио Альварес (Toyota) +26.31

5. Владимир Васильев (BMW) +27.52

6. Себастьян Халперн (MINI) +28.16

7. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +32.43

8. Якуб Пшигонски (MINI) +40.50

9. Язид Аль-Раджи (Toyota) +42.53

10. Орландо Терранова (Prodrive) +46.54

...12. Ясир Сеайдан (MINI) +50.13.

SSV: Лебедев среди быстрейших

Мотовездеходы на «Дакаре» окончательно поделены на два класса — прототипы и серийные. Не сказать, что они демонстрируют существенно различающийся темп, однако теперь это два разных зачёта — Т3 и Т4. Представители России есть в обоих классах, так что и мы будем писать про обе категории. В Т3 (прототипах) Павел Лебедев начал с отличного четвёртого результата, проиграв Сету Кинтеру всего 11 минут. Действующий чемпион Франсиско Лопес Контардо стал вторым, тут всё нормально.



В категории Т4 (серийные мотовездеходы) темп задавал поляк Арон Домжала, который на пару минут опередил Остина Джонса. Россиянин Сергей Карякин стартовал гораздо позже многих конкурентов и на момент написания отчёта ещё не финишировал. По промежуточным точкам Карякин шёл нормально, но не в темпе лидеров: после шестой точки из восьми уступал 16 минут, занимая седьмую позицию.

TRUCK: «КАМАЗ-мастер» начинает с дубля

В грузовом зачёте дня большую часть дня темп задавал камазовец Андрей Каргинов, который был впереди три отсечки подряд, однако затем проиграл 20 минут и пропустил вперёд всех партнёров по команде. Проблема возникла с навигацией: организаторы подготовили под финиш скрытую точку, причём, как признавались многие штурманы после финиша, найти её было практически нереально! Экипажи Николаева и Сотникова справились с задачей быстрее, а вот Каргинов и компания потеряли ценное время.



Ещё до этого порядка 13 минут проиграл Антон Шибалов: дважды пробивал заднее правое колесо, а подкачка не позволяла сохранять необходимое давление. Благодаря проблемам двух камазовцев третье время дня показал чех Алеш Лопрайс, которому, похоже, и суждено носить звание главного конкурента россиян на нынешней гонке. Лопрайс проиграл девять минут, Янус ван Кастерен (лучший из команды Жерара де Роя) — 19, Мартин Мацик (шестое время) — 20, Игнасио Касале — 32. Слабое начало от Мартина ван ден Бринка: голландец с ходу проиграл 48 минут.

«Дакар-2022». Грузовики. Первый СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:53.14

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0.38

3. Алеш Лопрайс («Прага») +09.15

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +18.39

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +19.04

6. Мартин Мацик («Ивеко») +20.22

7. Янус ван Кастерен («Ивеко») +21.46

8. Игнасио Касале («Татра Баггира») +32.08

9. Паскаль де Бар («Рено») +43.26

10. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +48.18

Старт «Дакара» намекает, что камазовцы готовы превратить спор за победу во внутрикомандный междусобойчик, но загадывать не будем: позади лишь первый день борьбы, всё ещё возможно, тем более что организаторы и дальше намерены строить козни штурманам.

Что дальше?

Уже 3 января участников гонки должна была ожидать первая часть так называемого марафонского этапа — то есть вечером экипажи оказались бы на отдельном бивуаке, где должны были самостоятельно обслуживать технику, без помощи со стороны механиков. Однако этот дополнительный бивуак… внезапно затопило! Пришлось вносить коррективы: участники вернутся на прежний бивуак, а раз механики будут рядом, то «марафонский» статус отменён. Тем не менее авторы маршрута обещают на спецучастке длиной 338 километров серьёзные дюны, где можно и заблудиться, и поломать технику. Всё равно будет весело!