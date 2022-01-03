Сычёва — о первом этапе «Дакара»: мы доехали — это счастье, в общем-то
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Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился первый полноценный этап ралли-марафона «Дакар»-2022. Россиянка заняла 41-е место в зачёте серийных мотовездеходов.
«Мы доехали — это счастье, в общем-то. Холодно — замерзли жутко. Спецучасток хороший, но когда стемнело — стало сложно. Одну точку, как и многие, искали, а в темноте это практически невозможно. Мы искали-искали, в конце концов, когда точки открыли в семь часов, тогда мы вернулись, нашли точку и дальше поехали. В темноте это было малоэффективно, но доехали. Спецучасток, на мой взгляд, ни на что не похож. Прокололи одно колесо камнем, поменяли. Были дюны, очень много камней в песке», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.
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