Хоан Барреда Борт выиграл второй этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Сегодня, 3 января, проходит второй этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его в зачёте мотоциклов выиграл Жоан Барреда Борт (Honda). Второе место занял Сэм Сандерленд (KTM), тройку сильнейших замкнул Кевин Бенавидес (КТМ).
«Дакар-2022». Мотоциклы. Второй СУ:
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 3:31.20
2. Сэм Сандерленд (КТМ) +05.33
3. Кевин Бенавидес (КТМ) +05.54
4. Скайлер Хауз (Husqvarna) +06.16
5. Тоби Прайс (КТМ) + 07.00
6. Хуаким Родригес (HERO) +10.18
7. Стефан Свитко (КТМ) +10.32
8. Адриен ван Беверен (Yamaha) +11.34
9. Эндрю Шорт (Yamaha) +12.02
10. Аарон Мэр (Hero) +12.37
«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт:
1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 8:31.29
2. Адриен ван Беверен (Yamaha) +02.51
3. Дэниел Сандерс (KTM) +03.29
4. Маттиас Валькнер (KTM) +04.08
5. Скайлер Хауз (Husqvarna) +09.59
6. Лоренцо Сантолино (Sherco Factory) +10.55
7. Пабло Кинтанилья (Honda) +12.31
10. Хоан Барреда Борт (Honda) + 20.25
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