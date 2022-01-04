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Сергей Карякин занял шестое место на третьем этапе «Дакара» среди серийных мотовездеходов

Сергей Карякин занял шестое место на третьем этапе «Дакара» среди серийных мотовездеходов
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Сегодня, 4 января, проходит третий этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте серийных мотовездеходов лучший результат показал польский гонщик Марек Гочал (CAN-AM). Вторым по итогам этапа стал его брат Михал, третий результат на финише показал ещё один представитель Польши Арон Домжала (CAN-AM). Российский гонщик Сергей Карякин по итогам заезда показал шестой результат.

«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Второй СУ:

1. Марек Гочал (CAN-AM) — 2:58.46
2. Михал Гочал (CAN-AM) +02.50
3. Арон Домжала (CAN-AM) +03.08
4. Остин Джонс (CAN-AM) +03.48
5. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) +06.43
6. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +06.47

«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после 3 СУ:

1. Остин Джонс (CAN-AM) — 11:53.53
2. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) +05.23
3. Жерар Фаррес (CAN-AM) +14.04
4. Михал Гочал (CAN-AM) +15.54
5. Рокас Бачюска +36.25
11. Сергей Карякин +39.19

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