В Италии создали четыре суперкара в честь Бэтмена. Они разгоняются быстрее машин Формулы-1

Компания Automobili Pininfarina в рамках сотрудничества со студией Warner Bros. представила специальные версии своих спорткаров B95 hyper Barchetta и Battista hyper GT в честь Бэтмена.

Pininfarina Battista Gotham Фото: Automobili Pininfarina

Обе модели получили по две дополнительные версии — Gotham и Dark Knight. Все машины оснащены электрическими силовыми установками мощностью 1900 лошадиных сил. В Pininfarina отмечают, что все четыре автомобиля достигают 100 км/ч меньше чем за две секунды — быстрее машин Формулы-1.

Pininfarina B95 Dark Knight Фото: Automobili Pininfarina

В автомобилях Dark Knight инженеры Pininfarina отразили передовые технологии, используемые Брюсом Уэйном в борьбе с преступностью, в то время как машины Gotham отражают его гражданскую идентичность. От стандартных версий B95 и Battista специальные версии отличаются более эффективным с точки зрения аэродинамики кузовом, а также логотипами Wayne Enterprises.

Pininfarina B95 Gotham Фото: Automobili Pininfarina

Кроме того, автомобили получили новую медиасистему, вдохновлённую Wayne Enterprises и обладающую голосом Альфреда Пенниуорта, верного помощника Бэтмена.