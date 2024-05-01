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В Италии создали четыре суперкара в честь Бэтмена. Они разгоняются быстрее машин Формулы-1

В Италии создали четыре суперкара в честь Бэтмена. Они разгоняются быстрее машин Формулы-1
Pininfarina Battista Dark Knight
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Компания Automobili Pininfarina в рамках сотрудничества со студией Warner Bros. представила специальные версии своих спорткаров B95 hyper Barchetta и Battista hyper GT в честь Бэтмена.

Pininfarina Battista Gotham

Pininfarina Battista Gotham

Фото: Automobili Pininfarina

Обе модели получили по две дополнительные версии — Gotham и Dark Knight. Все машины оснащены электрическими силовыми установками мощностью 1900 лошадиных сил. В Pininfarina отмечают, что все четыре автомобиля достигают 100 км/ч меньше чем за две секунды — быстрее машин Формулы-1.

Pininfarina B95 Dark Knight

Pininfarina B95 Dark Knight

Фото: Automobili Pininfarina

В автомобилях Dark Knight инженеры Pininfarina отразили передовые технологии, используемые Брюсом Уэйном в борьбе с преступностью, в то время как машины Gotham отражают его гражданскую идентичность. От стандартных версий B95 и Battista специальные версии отличаются более эффективным с точки зрения аэродинамики кузовом, а также логотипами Wayne Enterprises.

Pininfarina B95 Gotham

Pininfarina B95 Gotham

Фото: Automobili Pininfarina

Кроме того, автомобили получили новую медиасистему, вдохновлённую Wayne Enterprises и обладающую голосом Альфреда Пенниуорта, верного помощника Бэтмена.

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