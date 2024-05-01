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Джо Сейвуд назвал команду Формулы-1, в которую стоит перейти Эдриану Ньюи

Джо Сейвуд назвал команду Формулы-1, в которую стоит перейти Эдриану Ньюи
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Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд прокомментировал новость об уходе из «Ред Булл» руководителя технического департамента Эдриана Ньюи. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по окончании нынешнего сезона. Австрийский гоночный коллектив Эдриан должен покинуть в первом квартале 2025 года.

«Итак, это официально. Ньюи покидает «Ред Булл» и будет доступен в это же время в следующем году (без сомнения, через 12 месяцев). Вопрос… где? Мне кажется, в варианте с «Астон Мартин» гораздо больше смысла», — написал Сейвуд на своей странице в социальных сетях.

Ньюи присоединился к австрийской команде в 2005 году в качестве технического директора. О новом месте работы специалиста пока не сообщается.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

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