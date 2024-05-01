Ральф Шумахер: Мику ещё надо доказать, есть ли у него всё необходимое, чтобы стать великим

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о своём племяннике Мике Шумахере.

«На самом деле я критически отношусь к Мику. Я верю, что у него есть потенциал. Но, конечно, ему ещё предстоит доказать, есть ли у него всё необходимое, чтобы стать великим», — приводит слова Ральфа Formel1.de.

Напомним, Мик уже выступал в Формуле-1. Немецкий гонщик представлял американскую команду «Хаас», которую покинул после завершения сезона 2022 года. В американской гоночном коллективе его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В этом сезоне Мик выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC в составе «Альпин».

Автоспорт: главные события 2024 года:

Ранее о выступлении немца в гонке WEC «6 часов Имолы» высказался его напарник по экипажу Николя Лапьер.