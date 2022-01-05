Александр Максимов выиграл четвёртый этап «Дакара» в зачёте квадроциклов

Сегодня, 5 января, проходит четвёртый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте квадроциклов лучшее время по итогам спецучастка показал россиянин Александр Максимов. Вторым по итогам спецучастка стал Мануэль Андухар, третье время показал Александр Жиру.



После победы на четвёртом спецучастке Александр Максимов продолжает сохранять за собой третью строчку в общем зачёте квадроциклистов, отставая от лидера, Пабло Копетти, на 24 минуты и 55 секунд.



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Четвёртый СУ



1. Александр Максимов («Ямаха») — 5:10.28

2. Мануэль Андухар («Ямаха») +1.52

3. Александр Жиру («Ямаха») +3.08

4. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +4.17

5. Марсело Медейрос («Ямаха») +15.09.



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 4 СУ



1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 19:25.41

2. Александр Жиру («Ямаха») +14.20

3. Александр Максимов («Ямаха») +24.55

4. Мануэль Андухар («Ямаха») +29.08

5. Марсело Медейрос («Ямаха») +1.15.38.