Россиянин Максимов лишился победы на четвёртом этапе «Дакара» в зачёте квадроциклов

Россиянин Александр Максимов лишился первой в карьере победы на ралли-марафоне «Дакар». По итогам четвёртого этапа гонки Максимов получил четырёхминутный штраф, что откинуло его в итоговом протоколе с первой позиции на третью. Одну штрафную минуту получил Пабло Копетти, что не повлияло на его лидерство в генеральной классификации, где Максимов по-прежнему идёт третьим.
«Дакар»-2022. Квадроциклы. Четвёртый СУ
1. Мануэль Андухар («Ямаха») — 5:12.20
2. Александр Жиру («Ямаха») +1.16
3. Александр Максимов («Ямаха») +2.08
4. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +3.25
5. Марсело Медейрос («Ямаха») +14.17.
«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 4 СУ
1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 19:26.41
2. Александр Жиру («Ямаха») +13.20
3. Александр Максимов («Ямаха») +27.55
4. Мануэль Андухар («Ямаха») +28.08
5. Марсело Медейрос («Ямаха») +1.15.38.
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