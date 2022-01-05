Россиянин Максимов лишился победы на четвёртом этапе «Дакара» в зачёте квадроциклов

Россиянин Александр Максимов лишился первой в карьере победы на ралли-марафоне «Дакар». По итогам четвёртого этапа гонки Максимов получил четырёхминутный штраф, что откинуло его в итоговом протоколе с первой позиции на третью. Одну штрафную минуту получил Пабло Копетти, что не повлияло на его лидерство в генеральной классификации, где Максимов по-прежнему идёт третьим.



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Четвёртый СУ



1. Мануэль Андухар («Ямаха») — 5:12.20

2. Александр Жиру («Ямаха») +1.16

3. Александр Максимов («Ямаха») +2.08

4. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +3.25

5. Марсело Медейрос («Ямаха») +14.17.



«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 4 СУ



1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 19:26.41

2. Александр Жиру («Ямаха») +13.20

3. Александр Максимов («Ямаха») +27.55

4. Мануэль Андухар («Ямаха») +28.08

5. Марсело Медейрос («Ямаха») +1.15.38.