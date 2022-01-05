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В «КАМАЗ-мастер» рассказали, почему Каргинов проиграл полтора часа

В «КАМАЗ-мастер» рассказали, почему Каргинов проиграл полтора часа
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Команда «КАМАЗ-мастер» сообщила, почему её пилот Андрей Каргинов потерял почти полтора часа на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар». Из-за подобного отставания Каргинов откатился в генеральной классификации на седьмую позицию, хотя ранее шёл третьим.

«В первой половине этапа на автомобиле вышла из строя КПП. Машина могла ехать со скоростью не больше 115 км/час, и наблюдалось самопроизвольное переключение передач. Плюсом на 421-м километре экипаж попал в вязкое русло реки», — сообщает официальный телеграм-канал российской команды.

Экипажу Каргинова удалось выбраться из русла благодаря помощи одного из соперников, вытащившего грузовик российской команды.

Победу на четвёртом этапе одержал камазовец Эдуард Николаев.

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