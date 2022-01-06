Победитель 5-го этапа «Дакара» рассказал, как выиграл на авто с открытой дверью

Южноафриканский гонщик «Тойоты» Хенк Латеган прокомментировал свою победу на пятом этапе «Дакара»-2022 в зачёте внедорожников. Латеган провёл финальную часть дистанции с открытой дверью из-за технической неисправности.

«Сумасшедший этап, всё началось в 10 км от старта. У меня сломался дверной замок, дверь открылась, но мы решили продолжить. Когда ехали быстрее, дверь закрывалась, но в медленных поворотах ударялась о землю. В зоне контроля мы смогли достать стяжки и починить дверь, но я не мог открыть дверь со своей стороны. Я сказал, что лучше бы нам не пробивать колёса, потому что выбраться не смогу. В итоге мы пробили колесо, мне пришлось вылезать через штурманскую дверь и менять колесо. Позже у нас были проблемы с давлением топлива, и дверь снова открылась. Мы остановились в дюнах, Бретт дал мне ещё стяжки, и я бы чинил дверь, а он разбирался с давлением топлива. И, наверное, в 25 км от финиша мы пробили ещё колесо! Единственное запасное колесо было под моим сиденьем, пришлось открывать дверь.



Бретт дал мне кусачки, чтобы я вылез, заменил колесо, вернулся и снова пристегнул дверь. Когда у вас такой день, вы никогда не ожидаете, что выиграете этап, но мы добрались до финиша и узнали, что у нас лучшее время. Действительно невероятно, очень рад победе на этапе.



Завтра будет сложный для нас день, стрессовый для Бретта, но это часть обучения. В какой-то момент нам пришлось бы открывать этап, если мы хотим соревноваться и стать лучше на «Дакаре». Мы хотим побеждать в этапах, это будет хороший опыт, хорошая практика, мы не будем торопиться.



В прошлом году мы начали хорошо, но на 5-й день у нас произошла авария, и сегодня был 5-й день гонки — в этом году мы официально продвинулись дальше в «Дакаре», и мы многому учимся каждый день. Думаю, я начинаю понимать, каким должен быть темп, не надо везде выкладываться на 100%, в этом нет необходимости. Завтра оставим запас скорости, чтобы пройти этап чисто», — цитирует Латегана телеграм-канал Cross-Country Rally.