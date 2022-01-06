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Хельмут Марко: эффективность силовой установки пока не такая, как была в 2021 году

Хельмут Марко: эффективность силовой установки пока не такая, как была в 2021 году
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что силовая установка команды в настоящий момент не такая эффективная, как была в 2021 году.

«Сейчас в «Хонде» много работают над адаптацией двигателя. Судя по тому, что я слышал, работа идёт в правильном направлении. Однако эффективность пока не такая, какой была в 2021 году. Предстоит подождать, чтобы увидеть, как силовая установка будет выглядеть в гоночной конфигурации», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.

Напомним, в следующем сезоне «Ред Булл» впервые будет использовать двигатель под собственным брендом, однако техническую поддержку команде продолжит оказывать «Хонда».

В сезоне-2021 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира впервые в карьере.

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