Хельмут Марко: эффективность силовой установки пока не такая, как была в 2021 году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что силовая установка команды в настоящий момент не такая эффективная, как была в 2021 году.



«Сейчас в «Хонде» много работают над адаптацией двигателя. Судя по тому, что я слышал, работа идёт в правильном направлении. Однако эффективность пока не такая, какой была в 2021 году. Предстоит подождать, чтобы увидеть, как силовая установка будет выглядеть в гоночной конфигурации», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.



Напомним, в следующем сезоне «Ред Булл» впервые будет использовать двигатель под собственным брендом, однако техническую поддержку команде продолжит оказывать «Хонда».

В сезоне-2021 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира впервые в карьере.