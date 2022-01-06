Сычёва — о пятом этапе «Дакара»: ехала тихонько, практически «в булочную»

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился пятый этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.



«Спецучасток мне понравился, потому что я себе устроила разгрузочный день, ехала тихонько, практически «в булочную». Зато ни одного колеса не проколола, ремень вариатора целый. Насладилась видами, начала получать удовольствие от езды по дюнам, дюны очень красивые. В моего штурмана сегодня вселился ангел: спецучасток не заметила, как проехала. Кроме дюн было много камней, быстрые дорожки были, было очень разнообразно. Машу Опарину обогнали, но на финише уже узнали, что у неё что-то произошло. Сегодня всего четыре часа спала, но чувствую себя легко, это странно, но так», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.