Карякин прокомментировал третий результат на пятом этапе «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал итоги пятого спецучастка «Дакара»-2022, на котором он занял третью позицию.
«Мы на финише 5-го спецучастка! Вижу вашу бешеную поддержку во всех соцсетях! Вы лучшие!
Для нас день сложился спокойно, хоть сам спецучасток был довольно сложным и каменистым. Довольно много аварий. Несмотря на всё, смогли показать своё мастерство пилотирования, и мы финишировали на 3-й позиции. И снова без проколов.
Независимо от решений судей по той злополучной контрольной точке, продолжаем вести борьбу. Но если благоразумие восторжествует и будут изменения — многое изменится. Большинство из участников того квеста крайне негативны по отношению к ситуации, но оно и понятно.
Едем дальше и не думаем сбавлять темп!» — написал Карякин в своей группе «ВКонтакте».
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