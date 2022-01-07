Сергей Карякин замкнул тройку лучших на 5-м этапе «Дакара» среди серийных мотовездеходов

Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте серийных мотовездеходов стал Марек Гочал. Вторымс стал Родриго Луппи Де Оливейра. Третье место у российского гонщика Сергея Карякина.

«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Шестой СУ:

1. Марек Гочал (CAN-AM) — 3:39.24

2. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) +03.04

3. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +03.06