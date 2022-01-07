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Павел Лебедев стал пятым на шестом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов

Павел Лебедев стал пятым на шестом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов
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Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро. Второе время по итогам этапа у Кристины Гутьеррес Эрреро, третьим стал Франсиско Лопес Контардо.

Россиянин Павел Лебедев финишировал пятым.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. шестой СУ:

1. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Junior Team) — 3:27.23
2. Кристина Гутьеррес Эрреро(OT3) +11.21
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +13.25
4. Себастьян Эрикссон (Can-Am)) +14.18
5. Павел Лебедев (Can-Am) +14.39

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 6 СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 24:19.17
2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +23.09
3. Кристина Гутьеррес Эрреро(OT3) +02.20:16
4. Фернандо Альварес (Can-Am) +02.25:22
5. Филипп Пинчедес (Can-Am)+02:30:24
…8. Павел Лебедев (Can-Am) +04:42.00.

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