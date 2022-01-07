Павел Лебедев стал пятым на шестом этапе «Дакара» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро. Второе время по итогам этапа у Кристины Гутьеррес Эрреро, третьим стал Франсиско Лопес Контардо.



Россиянин Павел Лебедев финишировал пятым.



«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. шестой СУ:



1. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Junior Team) — 3:27.23

2. Кристина Гутьеррес Эрреро(OT3) +11.21

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +13.25

4. Себастьян Эрикссон (Can-Am)) +14.18

5. Павел Лебедев (Can-Am) +14.39

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 6 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 24:19.17

2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +23.09

3. Кристина Гутьеррес Эрреро(OT3) +02.20:16

4. Фернандо Альварес (Can-Am) +02.25:22

5. Филипп Пинчедес (Can-Am)+02:30:24

…8. Павел Лебедев (Can-Am) +04:42.00.