Каргинов прокомментировал восхитившее болельщиков видео с этапа «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал победу на шестом этапе «Дакара» и эффектное видео преодоления брода со своим участием, снятое во время пятого спецучастка.



«Сегодня штурманский день. Ехать первым было не совсем удобно – грузовики, несмотря на имеющиеся следы, пишут свой курс, подрезают трассу. И в этом плане остальным было проще, они видели наши следы, которые служили для них ориентиром. Понимали такой расклад и старались ехать быстро, совершать много подрезок, но такой стиль вождения рискован – никто не знает, что ждёт в промоинах и руслах, есть ли там камни или нет. Единственная заминка произошла ближе к финишу. Потеряли секунд 30 в поиске верного курса, но это некритично. Встретили верблюдов, которые могут представлять опасность, но заранее взяли в сторону и объехали их на безопасном расстоянии.



С машиной всё отлично – коробка передач больше не беспокоит, за что спасибо механикам. Видел, что видеоролик с моим проездом через речку стал популярным. Это произошло уже после того, как нас вытащили из грязи: нужно было перебраться на другой берег и увидели подходящее место. Да, понимал, что там глубокий брод, но берег казался преодолимым, и я решил рискнуть. Единственное, выехали тяжеловато, но это связано с неработающей коробкой. Со стороны, конечно, такой штурм реки выглядит эффектно», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Посмотреть видео можно в «инстаграме» Андрея Каргинова.