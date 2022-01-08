Дэвид Кастера сообщил, что «Дакар» в Саудовской Аравии не остановят
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Директор ралли «Дакар» Дэвид Кастера исключил возможность прекращения соревнований в Саудовской Аравии.
«В настоящее время этот вопрос не поднимается. Благодаря властям Саудовской Аравии были приняты достаточные меры для обеспечения безопасности ралли», – передало его слова агентство «Рейтер» со ссылкой на радиостанцию France Info.
Напомним, ранее сообщалось, что Франция рассматривает возможность отмены ралли «Дакар» после взрыва в Саудовской Аравии, в результате которого пострадал французский пилот. Прокуратура страны не исключает, что случившийся инцидент был терактом.
Взрыв произошёл в Джидде ещё до старта ралли-марафона. Пострадал Филипп Бутрон. Гонщику потребовалась операция.
Ралли «Дакар» завершится 14 января.
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