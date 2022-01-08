Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стефано Доменикали отправили посылку с имитацией мёртвой собаки

Стефано Доменикали отправили посылку с имитацией мёртвой собаки
Комментарии

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали получил посылку с имитацией мёртвой собаки, сообщает официальный сайт организации «Людей за этичное отношение к животным».

Таким способом PETA напомнила Формуле-1 о гибели собак на гонках на упряжках в Аляске. Эти гонки спонсируются компанией GCI, которая принадлежит Liberty Media, как и Формула-1. По информации организации GCI выделяет на гонки на упряжках более $224 тыс.

По заявлению организации PETA во время проведения гонок погибли более 150 собак, а в прошлом году почти 200 животных не добрались до финиша заезда длиной примерно 1600 км из-за измождения, болезней, травм и других причин.

«Надеемся, что наша посылка заставит Доменикали повлиять на Liberty Media, чтобы она прекратила поддержку гонки», — гласит заявление на сайте PETA.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022