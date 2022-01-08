Стефано Доменикали отправили посылку с имитацией мёртвой собаки

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали получил посылку с имитацией мёртвой собаки, сообщает официальный сайт организации «Людей за этичное отношение к животным».
Таким способом PETA напомнила Формуле-1 о гибели собак на гонках на упряжках в Аляске. Эти гонки спонсируются компанией GCI, которая принадлежит Liberty Media, как и Формула-1. По информации организации GCI выделяет на гонки на упряжках более $224 тыс.
По заявлению организации PETA во время проведения гонок погибли более 150 собак, а в прошлом году почти 200 животных не добрались до финиша заезда длиной примерно 1600 км из-за измождения, болезней, травм и других причин.
«Надеемся, что наша посылка заставит Доменикали повлиять на Liberty Media, чтобы она прекратила поддержку гонки», — гласит заявление на сайте PETA.
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