«Дакар» для нас закончен». Россиянин Сергей Карякин попал в аварию на седьмом этапе гонки

Команда гонщика Сергея Карякина, выступающая в зачёте серийных мотовездеходов, попала в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли «Дакар». Как сообщил на своей странице в «Инстаграме» штурман Антон Власюк, экипаж выбыл из соревнований.

«Мне очень тяжело об этом говорить, но «Дакар» для нас в 2022 году закончен. Мы ехали по треку. Здесь была ловушка организаторов, и многие экипажи заблудились. Один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы, и у нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно. У штурмана экипажа 333, кажется, сломан позвоночник. Вызвали вертолёт. Ждём поддержки», — описал произошедшее Власюк.

«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после 6 СУ:



1. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) — 25:04.01

2. Остин Джонс (CAN-AM) +06.56

3. Михал Гочал (CAN-AM) (CAN-AM) +28.06

4. Жерар Фаррес (CAN-AM) +29.08

5. Рокас Бачушка (CAN-AM) +46.26

6. Марек Гочал (CAN-AM) +1:01.05

7. Жером Де Саделер (Can-Am) +2:27.56

8. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +02:28.51.