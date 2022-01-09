Мартин ван ден Бринк: за «КАМАЗами» ехать не так-то просто
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Голландский гонщик Мартин ван ден Бринк поделился впечатлениями от седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2022. На седьмом спецучастке ван ден Бринк показал третье время, а в генеральной классификации идёт на седьмой позиции. Победу на этапе одержал российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов.
«Мы проехали хорошо, на трассе обогнали Лопрайса и Хузинка, после чего ехали за «КАМАЗом». Нам удалось выиграть немного времени, потому что было очень много сложной навигации, а мы достаточно быстро нашли контрольную точку. Это была интересная гонка. Сложное, интересное место. Грузовик очень хороший, в дюнах подвеска ведёт себя надёжно, но за «КАМАЗами» ехать не так-то просто», — приводит слова ван ден Бринка пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
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