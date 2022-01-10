В «Ауди» высказались о Формуле-1 на фоне слухов о приходе марки в чемпионат

Глава подразделения технического развития «Ауди» Оливер Хоффманн высказался по поводу возможного присоединения марки к Формуле-1.
«ФИА приняла несколько хороших решений относительно будущего Формулы-1, и прошлый сезон тоже был очень интересным. Но сейчас мы сосредоточены на «Дакаре» и «Ле-Мане».
Мы хотим удивить своими автоспортивными проектами. Сейчас мы участвуем в «Дакаре». Это имеет смысл для нас как бренда благодаря инновационной и прогрессивной концепции двигателя. Здесь мы проезжаем большие расстояния по пустыне с помощью электромоторов и преобразователя энергии. С 2023 года мы также будем снова участвовать в гонках в Ле-Мане. Что ещё появится в будущем, посмотрим», — сказал Хоффманн.
Ранее сообщалось, что бренды «Ауди» и «Порше» практически завершили сделки по приходу в Формулу-1 в 2026 году. Они будут работать над своими проектами совместно, что подразумевает потенциальное сотрудничество «Макларена» и «Ред Булл» в борьбе с «Феррари» и «Мерседесом» в грядущей эре экологически чистого топлива.
- 10 января 2022
-
00:54
-
00:27
-
00:17
-
00:04
- 9 января 2022
-
22:47
-
22:04
-
21:51
-
21:48
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
20:40
-
19:49
-
19:15
-
18:10
-
17:18
-
16:14
-
15:59
-
15:47
-
14:22
-
13:58
-
13:04
-
12:51
-
12:30
-
11:33
-
10:43
-
09:49
-
00:32
- 8 января 2022
-
23:51
-
22:44
-
21:48
-
21:01
-
19:42
-
19:14
-
19:08