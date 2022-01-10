В «Ауди» высказались о Формуле-1 на фоне слухов о приходе марки в чемпионат

Глава подразделения технического развития «Ауди» Оливер Хоффманн высказался по поводу возможного присоединения марки к Формуле-1.

«ФИА приняла несколько хороших решений относительно будущего Формулы-1, и прошлый сезон тоже был очень интересным. Но сейчас мы сосредоточены на «Дакаре» и «Ле-Мане».

Мы хотим удивить своими автоспортивными проектами. Сейчас мы участвуем в «Дакаре». Это имеет смысл для нас как бренда благодаря инновационной и прогрессивной концепции двигателя. Здесь мы проезжаем большие расстояния по пустыне с помощью электромоторов и преобразователя энергии. С 2023 года мы также будем снова участвовать в гонках в Ле-Мане. Что ещё появится в будущем, посмотрим», — сказал Хоффманн.

Ранее сообщалось, что бренды «Ауди» и «Порше» практически завершили сделки по приходу в Формулу-1 в 2026 году. Они будут работать над своими проектами совместно, что подразумевает потенциальное сотрудничество «Макларена» и «Ред Булл» в борьбе с «Феррари» и «Мерседесом» в грядущей эре экологически чистого топлива.