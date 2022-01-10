Экклстоун: Себастьяну Феттелю нужно вернуться в «Ред Булл»

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о немецком пилоте «Астон Мартин» Себастьяне Феттеле.



«Себастьян Феттель уйдёт из Формулы-1, когда посчитает нужным, не стоит ему об этом говорить. Мы уже не знаем, насколько он быстр, потому что его машина неконкурентоспособна. Так что не так просто делать такие выводы, якобы он не так быстр, как раньше. На самом деле, ему нужно вернуться в «Ред Булл», чтобы мы могли оценить его уровень», — приводит слова Берни Экклстоуна Sport1.de.



Себастьян Феттель завоевал четыре чемпионских титула в составе «Ред Булл», после чего перешёл в «Феррари». В преддверии сезона-2021 он подписал контракт с «Астон Мартин», в составе которого завоевал один подиум.