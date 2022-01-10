Мик Шумахер: в 2022 году машина будет построена под меня, а не под всех

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер оценил перспективы команды в сезоне 2022 года.



«Машина выглядит очень хорошо, судя по тому, что я вижу и слышу. Так что у меня большие ожидания от 2022 года, которые, надеюсь, оправдаются на трассе.



Мне всегда было интересно, как работает машина Формулы-1. Я довольно сильно вовлечён в работу над автомобилем 2022 года. Так что есть много моментов, которые я с нетерпением жду, чтобы проанализировать в начале следующего сезона. Было очень здорово работать с командой на базе, получить шанс внести свой вклад в то, какой бы я хотел видеть машину. Это первый раз, когда автомобиль будет построен как бы под меня, а не под всех», — приводит слова Мика Шумахера Autosport.