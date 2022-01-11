Экс-пилот Формулы-1 Монтойя примет участие в гонке «500 миль Индианаполиса» в 46 лет

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя примет участие в гонке «500 миль Индианаполиса». Об этом сообщается на сайте команды Arrow McLaren SP, за которую выступит 46-летний Монтойя.



«Я рад вернуться в Индианаполис, чтобы снова принять участие в гонке, которая занимает особое место в моём сердце. В прошлом году я получил отличный опыт работы с командой и сейчас с нетерпением жду дальнейшего прогресса. Думаю, у нас есть реальный шанс бороться за победу», — сказал Монтойя.



Гонка «500 миль Индианаполиса» в 2022 году пройдёт 29 мая.



Ранее сообщалось, что Монтойя примет участие в онлайн-версии гонки «24 часа Ле-Мана». Кроме него в заезде выступят гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен, пилот Формулы-2 Фелипе Другович, чемпион IndyCar Алекс Палоу и ряд других пилотов.

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