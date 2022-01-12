Зак Браун: не припомню такого токсичного сезона со времён противостояния Сенны и Проста

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о противостоянии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес».



«Это был невероятный год для всего пелотона: от первого до последнего места. Было много настоящих битв. И в первую очередь я имею в виду бой между Льюисом и Максом за титул. Не могу припомнить такого токсичного сезона со времён противостояния Сенны и Проста, где была бы такая битва между двумя гонщиками и командами.



Изначально предполагалось, что победит «Мерседес», но затем доминировать стал Макс. Не думаю, что Формула-1 была когда-либо такой захватывающей. И как мне кажется, дальше она будет ещё лучше», — приводит слова Брауна Motorsport Espana.

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