BBC: «Мерседес» отказался оспаривать титул Ферстаппена взамен на увольнение Майкла Маси

Британское издание BBC поделилось информацией относительно решения «Мерседеса» не оспаривать титул пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который он завоевал по итогам минувшего сезона Формулы-1.
Как сообщает издание, ссылающееся на свои источники, немецкая команда пошла на такой шаг, так как достигла соглашения с Международной автомобильной федерацией (ФИА). Последняя, как информирует BBC, пообещала «Мерседесу» уволить гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси, а вместе с ним — главного по «формульным» сериям Николаса Томбасиса.
При этом в самом «Мерседесе» факт таких договорённостей отрицают, подчёркивая, что отказ от дальнейших разбирательств был мотивирован лишь тем, что команде пообещали провести детальное расследование случившегося, а также сделать соответствующие выводы, чтобы нечто подобное никогда не повторилось в будущем.
Что касается будущего Маси, то несколько высокопоставленных источников заявили, что не видят, каким образом он сможет сохранить свою должность. При этом ряд других источников дал понять, что ФИА находится в сложном положении, поскольку адекватной замены Майклу в федерации на данный момент не нашли.
Напомним, в решающем заезде пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.
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