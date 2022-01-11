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BBC: «Мерседес» отказался оспаривать титул Ферстаппена взамен на увольнение Майкла Маси

BBC: «Мерседес» отказался оспаривать титул Ферстаппена взамен на увольнение Майкла Маси
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Британское издание BBC поделилось информацией относительно решения «Мерседеса» не оспаривать титул пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который он завоевал по итогам минувшего сезона Формулы-1.

Как сообщает издание, ссылающееся на свои источники, немецкая команда пошла на такой шаг, так как достигла соглашения с Международной автомобильной федерацией (ФИА). Последняя, как информирует BBC, пообещала «Мерседесу» уволить гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси, а вместе с ним — главного по «формульным» сериям Николаса Томбасиса.

При этом в самом «Мерседесе» факт таких договорённостей отрицают, подчёркивая, что отказ от дальнейших разбирательств был мотивирован лишь тем, что команде пообещали провести детальное расследование случившегося, а также сделать соответствующие выводы, чтобы нечто подобное никогда не повторилось в будущем.

Что касается будущего Маси, то несколько высокопоставленных источников заявили, что не видят, каким образом он сможет сохранить свою должность. При этом ряд других источников дал понять, что ФИА находится в сложном положении, поскольку адекватной замены Майклу в федерации на данный момент не нашли.

Напомним, в решающем заезде пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.

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